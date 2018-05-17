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Мишустин: чиновники должны держать на контроле ситуацию в регионах, пострадавших от ЧС

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На Дальнем Востоке наблюдались паводки, а в Якутии – лесные пожары.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу, 30 июля, заявил, что все профильные чиновники, а также ице-премьеры, министры и главы регионов должны на личном контроле держать ситуацияю в регионах, которые пострадали от чрезвычайных сиуаций.

Мишустин подчеркнул, что на днях провел совещание по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке по поручению Владимира Путина.

"Самое главное - это защитить людей от стихии, помочь тем, кто пострадал, восстановить поврежденную инфраструктуру, не допустить большего ущерба", - сказал Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин поручил ускорить процесс оказания помощи россиянам, которые пострадали из-за паводков на Даальнем Востоке. 

Видео: Правительство России 

Теги: премьер-министр михаил мишустин, чрезвычайные ситуации
Категории: Новости России, Лента новостей,

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