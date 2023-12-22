Власти Ленобласти проверят готовность убежищ на случай ЧС

Все новые строения должны быть оснащены помещениями, которые могут служить укрытием в случае необходимости.

В среду, 10 января, в Ленобласти прошло совещание под председательством губернатора региона Александра Дрозденко. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы, связанные с готовностью защитных сооружений гражданской обороны. Губернатор поручил проконтролировать подготовку убежищ для населения и не забыть информировать жителей о расположении этих помещений.

Нам необходимо обеспечить безопасность наших граждан в любой ситуации. Сегодня мы видим, как важно, чтобы все объекты ― защитные сооружения, убежища находились в состоянии готовности, в том числе, на территориях массовой застройки. Все вопросы приемки сооружений, оформления прав собственности на них должны быть решены. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Кроме того, Дрозденко подчеркнул, что все новые строения должны быть оснащены помещениями, которые могут служить укрытием в случае необходимости. Координацию работы по обеспечению готовности и приёмке подобных объектов было поручено вице-губернатору председателю комитета по правопорядку и безопасности Михаилу Ильину.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть избавляется от стихийных свалок.

Фото: Правительство Ленобласти