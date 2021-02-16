Мишустин поручил ускоренно нарастить число спутников

Глава кабмина РФ рассказал о важности развития космических технологий.

России для сохранения своих позиций нужно ускоренно нарастить число спутников, п поэтому для государства важно привлекать частный бизнес к серийному выпуску этих аппаратов. Соответствующее заявление в рамках выступления на стратегической сессии сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что цифровая трансформация экономических отраслей и укрепление безопасности РФ невозможны без предоставления современных качественных космических услуг. Чиновник полагает, что в глобальном масштабе космических спутников на орбите Земли в ближайшие восемь лет будет более 60 тысяч единиц.

Надо сконцентрировать усилия по целому ряду направлений. Прежде всего ускоренно нарастить число наших спутников до более чем тысячи. Основой станет проект "Сфера". Также предстоит развивать мощности по серийному выпуску спутников. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин поручил обеспечить рентабельную грузовую базу на Крайнем Севере.

Фото и видео: Правительство России