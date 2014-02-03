Мишустин поручил контролировать запас топлива в регионах для бесперебойной работы ЖКХ

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил контролировать запас топлива в регионах для бесперебойной работы в сфере жилищно-коммунальных услуг и энергетической инфраструктуры. Соответствующую задачу премьер-министр поставил перед коллегами на заседании кабинета министров.
Необходимо, чтобы во всех регионах был сформирован запас топлива. Важно обеспечить бесперебойную работу, не допускать аварий. А если такие ситуации все же происходят, то оперативно реагировать.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Чиновник напомнил министрам о том, что Россия представляет из себя большую территорию, на части которой синоптики фиксируют сильные заморозки. По мнению Мишустина, если аварийные ситуации в таких регионах и происходят, то они должны оперативно ликвидироваться местными службами.
Мишустин призвал принять меры по сокращению задолженностей в электроэнергетике и ЖКХ.
Фото: Правительство России
Видео: YouTube / Россия 24
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