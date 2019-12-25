Нужно продумать ряд моментов — например, учесть выводы отраслевых совещаний.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину доработать план по восстановлению экономики.

По его словам, президент принял проект за основу последующей работы. Председатель правительства рассказал, что теперь нужно продумать ряд моментов — например, учесть выводы отраслевых совещаний. Их Владимир Путин проведёт в ближайшее время.

Правительство также продолжит консультации с бизнесом и экспертным сообществом. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Доработать проект он поручил своему заместителю Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову.

Ранее Мишустин поручил проанализировать коронавирусное законодательство.