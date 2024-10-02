Мишустин поручил Россельхозбанку нарастить поддержку АПК

Российские сельскохозяйственные производители нуждаются сейчас в особенной государственной поддержке с учетом непростой ситуации. Россельхозбанк обладает для выполнения задачи необходимыми инструментами. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на рабочей встрече с руководителем правления кредитного учреждения Борисом Листовым. Чиновник объснил коллеге, что важно наращивать темпы поддержки отечественных компании, доступность выдачи им кредитов.

Особое внимание, конечно, уделять компаниям, которые сейчас на острие важнейших направлений работы сельского хозяйства - это и селекция, это птицеводство и многие другие, переработка муки, молока, мяса - чтобы обеспечить людей качественными продуктами питания. премьер-министр РФ

Мишустин заявил о необходимости усилить сотрудничество ЕАЭС с другими объединениями.

Фото и видео: Правительство России