Сегодня, 11:49
Мишустин покинул заседание межправсовета ЕАЭС из-за саммита на Аляске

Отмечается, что российская делегация продолжит работу в заседании.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин покинул заседание межправсовета Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС) из-за саммита на Аляске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин завершил свое участие в заседании, отметив необходимость возвращения в Москву. Он напомнил, что сегодня, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что российская делегация продолжит работу в заседании. Также Мишустин пожелал коллегам продуктивной работы.

Ранее Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот и регистрацию лекарств.

