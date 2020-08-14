Это позволит вовремя выплачивать заработную работу медикам.

Президент Белоруссии Михаил Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений. На их деятельность дополнительно направят 47,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Дополнительные средства помогут компенсировать расходы медицинских учреждений. Средства выделят из резервного фонда правительства России.

По другому распоряжению Мишустина 2,3 миллиарда рублей выделят на субсидии поддержки больниц и поликлиник, учредителями которых являются федеральные органы власти. Это позволит вовремя выплачивать заработную работу медикам из данных учреждений.

Ранее Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет.

Видео: government.ru