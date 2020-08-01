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Правительство РФ подписало распоряжение об открытии границы с Абхазией

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Решение об открытии границы с Абхазией приняли 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что правительство РФ подписало распоряжение об открытии границы с Абхазией. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Границы с Абхазией открываются уже сегодня 1 августа. Соответствующее решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.

Отмечается, что инфраструктура Абхазии уже готова к приему туристов.

Ранее мы сообщали о том, что авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа.

Видео:government.ru 

Теги: абхазия, мишустин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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