Рейсы будут совершаться с периодичностью один раз в неделю.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Известно, что рейсы будут совершать с периодичностью один раз в неделю. Кроме того, сегодня вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача РФ о порядке прибытия в РФ воздушного транспорта.

Напомним, что ранее появилась информация, что международное авиасообщение в России может возобновиться с 11 августа. На первом этапе международное авиасообщение будет осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее мы сообщали о том, что Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса.

Видео:Правительство России