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Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра спорта

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Пост нового зама получил Одес Байсултанов. 

Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра спорта. Ранее их было пять, теперь будет шесть. Соответствующая информация размещена на интернет-портале правовой информации. На вакантное место уже назначен чиновник. Место получил Одес Байсултанов. 

Финансовое обеспечение ведется в рамках установленной предельной численности сотрудников. Также средства выделяются из бюджетных ассигнований, предусмотренных правительством.

Напомним, что 21 января на место заместителя также назначили Олега Матыцина

Ранее Piter.tv писал о том, что президент России Владимир Путин рассказал, что он ждёт от Мишустина.

Видео: YouTube/Правительство России

Теги: заместители, министр спорта, михаил мишустин
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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