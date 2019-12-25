Мишустин подписал постановление об антикризисных мерах для жилых застройщиков

Законодательство для застройщиков смягчится до 1 января следующего года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 7 апреля подписал постановление об антикризисных мерах, призванных помочь финансовому состоянию организаций из сферы жилищного строительства. Документ временно смягчает некоторые нормы законодательства для застройщиков. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Согласно постановлению, до 1 января следующего года в реестр проблемных объектов необязательно включать жилые дома с нарушенным сроком завершения строительства. Также до января не станут начисляться пени за невыполненные обязательства по договорам долевого участия и не будут начисляться проценты для уплаты дольщиком. Перестанут учитываться убытки, причиненные до нового года из-за введения режима повышенной готовности или ЧС.

В Минстрое уверены, что меры помогут снизить финансовую нагрузку на застройщиков и на дольщиков, пока в стране борются с пандемией коронавируса, повлиявшей на экономику.

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Фото: Piter.TV