Эксперты разработали несколько сценариев развития ситуации в отрасли продажи недвижимости.

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%. Об этом сообщили журналисты "Российской газеты" со ссылкой на данные от аналитиков из Кредитного рейтингового агентства НКР. Специалисты разработали несколько сценариев падения спроса на покупку недвижимости, обусловленного распространением коронавирусной инфекции и негативными изменениями в экономике.

Эксперты заметили, что последствия для отрасли будут зависеть от продолжительности карантина по России и длительности режима самоизоляции. Спрос на недвижимость может полностью восстановиться к третьему кварталу 2020 года, если всероссийские ограничения закончатся в апреле или мае. С апреля по июнь застройщики будут активно предлагать покупателям скидки и акции. Стоимость жилья на первичном рынке останутся на уровне конца 2019 года. Это связано с тем, что девелоперы будут сокращать объемы строительства.

В негативном сценарии карантин затянется до середины 2020 года. В этой ситуации падение объемов продаж сохранится во втором полугодии, а большая часть населения лишится привычных доходов. Они начнут восстанавливаться не раньше четвертого квартала 2020 года. В этом случае застройщики будут снижать стоимость недвижимости на 10% и более. При кризисном сценарии, в котором самоизоляция завершится только к сентябрю 2020 года, ожидается падение спроса на жилье до 25%. СТроительные фирмы будут предлагать покупку недвижимости со скидкой в 20-30%. Последующее восстановление спроса может занять до четырех лет.

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