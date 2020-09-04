Мишустин подписал постановление о выплатах за борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах медикам и социальным работникам, работающих в условиях пандемии коронавируса и оказывают помощь заразившимся. Об этом сообщили в правительстве России.
Отмечается, что выплату также получат и военнослужащие, участвующие в борьбе с распространением COVID-19.
На эти цели кабмин выделит более пяти миллиардов рублей. Размер выплат составит от 20% до 100% от ежемесячного дохода.
Ранее Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от коронавируса.
Видео: Правительство России
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