Мишустин подписал постановление о выплатах за борьбу с коронавирусом

Выплату также получат и военнослужащие, участвующие в борьбе с распространением COVID-19.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах медикам и социальным работникам, работающих в условиях пандемии коронавируса и оказывают помощь заразившимся. Об этом сообщили в правительстве России.

Отмечается, что выплату также получат и военнослужащие, участвующие в борьбе с распространением COVID-19.

На эти цели кабмин выделит более пяти миллиардов рублей. Размер выплат составит от 20% до 100% от ежемесячного дохода.

Ранее Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от коронавируса.

Видео: Правительство России