Сумма выплаты будет зависеть от того, контактировал ли сотрудник с заражённым коронавирусом, а также от квалификации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

Мишустин рассказал, что соцработники, которые на данный момент трудятся в особых условиях, будут получать дополнительные выплаты до 15 сентября. Подчёркивается, что их смогут получить и служащие муниципальных организаций социального обслуживания.

Сумма выплаты будет зависеть от того, контактировал ли сотрудник с заражённым коронавирусом, а также от квалификации.

Ранее мы писали, что с 1 июля россияне получат выплату в 10 тысяч рублей на детей.

Видео: government.ru