С 1 июля россияне получат выплату в 10 тысяч рублей на детей

Средства могут получить все родители детей младше 16 лет.

С 1 июля в России граждане страны могут получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что алгоритм электронного обмена данными был проработан в случае первых выплат в июне – так, в течение первого дня оперативно получилось перевести деньги для более 15 миллионов детей.

Ранее в Минтруде РФ рассказали, что новые единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнут перечислять с июля. Для их получения не нужно заново оформлять заявку, если ранее родители уже делали запрос на получение первых выплат.

Видео: Kremlin.ru