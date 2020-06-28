Минтруд разъяснил порядок начисления выплат на детей до 16 лет

Тем, кто уже ранее оформлял заявку, вторые выплаты придут автоматически.

В Минтруде РФ рассказали, что новые единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнут перечислять с июля. Для их получения не нужно заново оформлять заявку, если ранее родители уже делали запрос на получение первых выплат. Сохраненных в ПФР данных будет достаточно, сообщили на сайте ведомства.

Там же рассказали, что в общей сложности первые президентские выплаты получили 21 млн детей. Там же сообщили, что осуществление новой единовременной выплаты пройдет в соответствии с ранее принятым подходом.

Напомним, что в мае 2020 года Владимир Путин назначил выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет и 10 тыс. рублей для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. В своем обращении от 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет.

В этом же обращении президент сказал, что те, кто ранее получал выплату, могут не подавать заявку на начисление нового пособия для детей. По словам главы государства, это произойдет автоматически.

Видео: kremlin.ru