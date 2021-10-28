Мишустин поблагодарил российских врачей за спасение больных в пандемию COVID-19

По его словам, на протяжении пандемии медработники дарят людям надежду в это непростое время.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил российских врачей и других работников здравоохранения в период пандемии коронавируса. Слова благодарности главы кабмина прозвучали в ходе видеообращения к участникам VIII Съезда Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Мишустин отметил, на протяжении пандемии COVID-19 медработники спасают жизни людей, а также дарят им надежду в это непростое время. По его словам, российские власти делают все необходимое, чтобы поддержать отечественную систему здравоохранения.

Важно, чтобы граждане ответственно подходили к своему здоровью и вакцинировались. Необходимо рассказывать им почему это нужно. Что вакцинация – самое надежное оружие против инфекции. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он выразил благодарность "Национальной медицинской палате" и лично её руководителю Леониду Рошалю за весомый вклад в борьбу с COVID-19. По мнению Мишустина, в методических рекомендациях, которые были созданы при участие НМП, отражены лучшие практики помощи пациентам с учетом российского и международного опыта.

Ранее eченые из США провели исследование и выяснили, что по маркерам метилирования ДНК человека можно определить не только наличие коронавируса, но и предсказать тяжесть течения заболевания.

Видео: Правительство РФ