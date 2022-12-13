Мишустин ожидает сокращения ВВП по итогам года меньше 3%

Глава кабмина РФ рассказал о том, что прогнозы "алармистов" не сбылись.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин ожидает сокращения ВВП по итогам текущего года меньше трех процентов. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на Экспертном совете членами кабинета министров. Глава кабмина РФ подчеркнул, что в стране не реализовались многие негативные сценарии, о которых говорили "алармисты".

Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Специалист привел в качестве доказательства данные российского министерства экономического развития, которое сейчас прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта на уровне 3%. Михаил Мишустин признал, что некоторого замедления экономического развития избежать не получится.

Мишустин поручил продумать меры по защите "мозгов".

Фото и видео: Правительство России