Мишустин: отношения в ЕАЭС строятся на принципах справедливого миропорядка

Отношения в ЕАЭС строятся на принципах справедливого миропорядка. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета.

Глава российского правительства прибыл в Минск с рабочим визитом. По его словам, согласно позиции России, "взаимодействие в новом многополярном мире должно выстраиваться на справедливой и равноправной основе". Он подчеркнул, что Москва в ЕАЭС действует именно так, уважая интересы друг друга.

Убежден, что в этом - залог будущих достижений. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

