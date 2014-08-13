  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:30
81
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин прибыл в Минск

0 0

Глава правительства примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в узком и расширенном составах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Самолет Мишустина приземлился в столице Белоруссии. Его встретили первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, замглавы МИД республики Игорь Секрета, а также посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Глава российского правительства примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в узком и расширенном составах. Мишустин также посетит выставку "Иннопром", которая впервые пройдет в Минске. На ней будут представлены в том числе и российские экспоненты.

Ранее мы сообщали, что правительство направит 60 трлн рублей для исполнения соцобязательств.

Видео: Правительство России

Теги: минск, михаил мишустин, премьер-министр россии, рабочий визит
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии