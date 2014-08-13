Глава правительства примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в узком и расширенном составах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Самолет Мишустина приземлился в столице Белоруссии. Его встретили первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, замглавы МИД республики Игорь Секрета, а также посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Глава российского правительства примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в узком и расширенном составах. Мишустин также посетит выставку "Иннопром", которая впервые пройдет в Минске. На ней будут представлены в том числе и российские экспоненты.

Видео: Правительство России