Правительство направит 60 трлн рублей для исполнения соцобязательств

Правительство России направит 60 трлн рублей для исполнения социальных обязательств. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения. Мишустин отметил, что правительство ведет такую работу через Социальный фонд. Более половины выделенных средств пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию.

Также из выделенной суммы предусмотрены выплаты семьям с детьми и меры помощи участникам СВО и их близким. Мишустин добавил, что будет профинансирован пилотный проект комплексной реабилитации и абилитации детей с ограничениями по здоровью.

Ранее Мишустин заявил, что Россия открыта для сотрудничества в технологических сферах.

