Мишустин: Россия открыта для сотрудничества в технологических сферах

Россия открыта для сотрудничества в технологических сферах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2025". Мероприятие проходит на площадке Научно-технологического университета "Сириус".

По словам главы правительства, микроэлектронная промышленность имеет ключевое значение в укреплении технологического суверенитета. Мишустин напомнил про задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о том, чтобы в течение ближайших шести лет довести выпуск продукции электронной промышленности до 6,6 трлн рублей и обеспечить большинство потребностей страны.

Мы открыты для расширения любого международного сотрудничества во многих технологических сферах, и приглашаем дружественные государства к объединению исследовательского потенциала, производственных возможностей, чтобы эффективно использовать сильные стороны друг друга. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Видео: Правительство России