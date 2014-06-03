Глава кабмина РФ встретился с Олегом Скуфинским.

Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил важность удобства электронных сервисов Росреестра для граждан. Чиновник провел встречу с главой профильного ведомства Олегом Скуфинским. Специалисты обсудили форматы взаимодействия Росреестра с населением страны.

Функции и задачи Росреестра приобретают особую важность, когда вы делаете удобными те интерфейсы и сервисы, которые сегодня представляются для людей. Люди в случае несправедливости, задержки по времени на это достаточно чутко реагируют. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров России попросил Олега Скуфинского отчитаться о том, как в стране организована работа по части развития электронных форматов взаимодействия с гражданами.

Мишустин отметил необходимость работы Пенсионного фонда не только в цифровом формате.

Фото и видео: Правительство России