Мишустин отметил необходимость работы Пенсионного фонда не только в цифровом формате

Глава кабмина РФ попросил ПФР следить за удобством клиентов.

Глава российского правительства Михаил Мишустин указал на необходимость для Пенсионного фонда работать не только в цифровом формате, но также и заниматься предоставлением населению "живых" консультаций. Такую позицию чиновник объявил в рамках встречи с руководителем ПФР Андреем Кигимом. В кабмине напомнили, что клиентами ведомства являются люди старшего поколения, которым не всегда комфортно работать с цифровыми услугами.

Я знаю большое количество людей, которые, например, не хотят заполнять декларацию в электронном виде, поскольку много в жизни писали. Людям должно быть ясно, что у них есть выбор, если им более комфортен путь работы консультативной, работы с заполнением бумажных форм отчетности. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В кабмине РФ подчеркнули, что важно подходить к вопросам с точки зрения удобства людей. Он признал Пенсионный фонд организовывать свою работу с учетом этого фактора.

Мишустин призвал уходить от бюрократии при оформлении мер социальной поддержки.

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