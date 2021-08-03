Глава кабмина РФ встретился с руководителем Пенсионного фонда.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал уходить от бюрократии при оформлении мер социальной поддержки. Такое заявление чиновник сделал во время общения с руководителем Пенсионного фонда РФ Андреем Кигимом. В кабинете министров полагают, что население должно как можно меньше тратить времени на сбор документов и справок, необходимых для оформления льгот. В частности, речь идет о материнском капитале.

С прошлого года он предоставляется в проактивном режиме и оформляется сразу без каких-либо заявлений практически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина попросил доложить главу ПФР о том, сколько российских семей получили сертификат на материнский капитал таким образом, а также о том, как чаще всего его используют.

Кабмин выделит средства на программу "Пушкинская карта".

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