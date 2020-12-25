По его словам, функционал Росреестра позволяет лучше планировать развитие территорий страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность работы Росреестра при территориальном планировании. Об этом он заявил на встрече с руководителем ведомства Олегом Скуфинским.

По словам главы правительства, функционал Росреестра позволяет лучше планировать развитие территорий страны. Он отметил, что возможности территориального планирования занимают важную роль при комплексном развитии территории. Мишустин назвал Росреестр базовой опорной технологией для этого развития.

Росреестр дает возможность человеку ответить на четыре вопроса про проекты недвижимости: что это, чье это, сколько это стоит и где это. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин лично проверил работу службы call-центра Росреестра.

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