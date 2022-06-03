Глава правительства считает, что этого можно достигнуть, если использовать доступные цифровые технологии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость мер по повышению конкурентоспособности российской продукции. Об этом он заявил на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде

Глава правительства отметил, что на это повлияли ограничения поставок значимых товаров. В связи с этим, по его словам, необходимо принять дополнительные меры по повышению конкуренции среди отечественных предприятий. Мишустин считает, что этого можно достигнуть, если использовать доступные цифровые технологии.

Наша информационно-технологическая сфера должна стать платформенным сервисом для российской промышленности, который поможет вывести ее на новый уровень развития. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство отменит уплату НДФЛ при переводе ценных бумаг от брокера, подпавшего под санкции.

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