Чиновники на месяц создадут "зеленый коридор" для продовольственных и непродовольственных товаров.

Михаил Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей. С 17 марта в России начнет действовать зеленый коридор. По нему будут проводиться товары первой необходимости. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на сведения от оперативного совещания с вице-премьерами страны. Журналисты отметили, что с 17 числа также отменяются любые транспортные ограничения для передвижения. Речь идет о путях, которые позволяют доставлять продукты в торговые сети России. Запрет снимается на срок в один месяц.

По информации от журналистов, глава правительства также поручил обеспечить меры поддержки торговой отрасли страны. Это позволит сформировать надежный запас товаров первой необходимости для населения. Местные предприятия получат доступ к льготным кредитам на данные нужды.

Ранее Мишустин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом.

