Будет создан фонд премирования врачей, которые борются с коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом. Среди них — закрытие границы с Белоруссией. Об этом пишет "Коммерсантъ".

На первоочередные меры для поддержки экономики и граждан выделят до 300 миллиардов рублей. Также создадут систему для оперативного оповещения граждан о распространении коронавируса. Запустят "горячую линию", введут налоговую отсрочку для малого и среднего бизнеса.

Будет создан фонд премирования врачей, которые борются с коронавирусом. Планируется разрешить онлайн-продажу лекарств без рецепта, принятие закона об этом ускорят.

Также правительство обеспечит особый порядок оплаты больничных листов для граждан, которые находятся на карантине.

Ранее стало известно, что Россия закрывает границу с Белоруссией.

Видео: YouTube / Правительство России