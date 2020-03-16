Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом. Среди них — закрытие границы с Белоруссией. Об этом пишет "Коммерсантъ".
На первоочередные меры для поддержки экономики и граждан выделят до 300 миллиардов рублей. Также создадут систему для оперативного оповещения граждан о распространении коронавируса. Запустят "горячую линию", введут налоговую отсрочку для малого и среднего бизнеса.
Будет создан фонд премирования врачей, которые борются с коронавирусом. Планируется разрешить онлайн-продажу лекарств без рецепта, принятие закона об этом ускорят.
Также правительство обеспечит особый порядок оплаты больничных листов для граждан, которые находятся на карантине.
Ранее стало известно, что Россия закрывает границу с Белоруссией.
Видео: YouTube / Правительство России
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