Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сторчака

Сторчак переходит на новое рабочее место.

Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сергея Сторчака. Чиновник собирается перейти на новое место работы. Об этом говорится в официальном распоряжении правительства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что 65-летний Сторчак трудился в Минфине с 1994 года. Он являлся одним из трех сотрудников, которые сохранили свои должности еще со времен Алексея Кудрина. Предположительно освободившееся место займет заместитель главы Минэкономразвития Тимур Максимов.

Ранее в Минфине назвали условия для возобновления платежей России в бюджет ПАСЕ.



