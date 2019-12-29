  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:43
119
lesjasap
Код вставки плеера

Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сторчака

0 0

Сторчак переходит на новое рабочее место.

Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сергея Сторчака. Чиновник собирается перейти на новое место работы. Об этом говорится в официальном распоряжении правительства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что 65-летний Сторчак трудился в Минфине с 1994 года. Он являлся одним из трех сотрудников, которые сохранили свои должности еще со времен Алексея Кудрина. Предположительно освободившееся место займет заместитель главы Минэкономразвития Тимур Максимов.

Ранее в Минфине назвали условия для возобновления платежей России в бюджет ПАСЕ.


 

Теги: минфин, михаил мишустин, сторчак, финансы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Картина дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии