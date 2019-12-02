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Пакистан вернет РФ долг по операциям бывшего СССР

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Исламабад хочет наладить в стране инвестиционный климат.

Пакистан вернет РФ долг в размере $93,5 млн. Об этом стало известно 2 декабря.

Страны заключили между собой соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР. Свои подписи под документом поставили замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и посол Пакистана в России Кази Халилулла.

Средства будут возвращены в течение 90 дней с того момента, как договор вступит в силу. Так Пакистан планирует открыть двери для российских инвестиций, которые могут достигнуть $8 млрд.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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