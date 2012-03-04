Мишустин осмотрел выставку декоративно-прикладного искусства на Жостовской фабрике

Глава кабмина РФ провел рабочую поездку в Московскую область.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ознакомился с производством жостовских подносов. Чиновник посетил с рабочим визитом Московскую область и местную фабрику по декоративной росписи. Специалисты рассказали гостю о том, что данный промысел зародился в начале XIX века в мастерских по изготовлению лакированных изделий из папье-маше. В общей сложности за два века работники изготовили свыше 150 форм знаменитых по стране подносов.

Руководителю кабмина показали весь процесс изготовления продукции от штамповки до самой росписи. При производстве рабочие используют исключительно отечественные материалы, поэтому западные санкции не повлияли на отрасль. Наоборот, на фоне сокращения импорта спрос на Жостовские товары подрос.

Правительство направит 18,5 млрд рублей на реконструкцию трасс М-1 и М-4.

Фото и видео: Правительство России

