Она благополучнее, чем в других странах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России. Он заявил, что в РФ ситуация с COVID-19 благополучнее, чем в других странах.

Председатель правительства сделал это в ходе осмотра информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Там президенту РФ Владимиру Путину показали сайт с обновляющейся информацией о COVID-19.

Для удобства с "Яндексом" создана карта, где все можно смотреть, включая Россию, - сказал Мишустин.

На сайте размещаются оперативные данные по развитию ситуации с коронавирусом по миру.

Ранее Мишустин объявил, что РФ официально закрывает границы для иностранцев.