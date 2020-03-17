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Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

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Она благополучнее, чем в других странах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России. Он заявил, что в РФ ситуация с COVID-19 благополучнее, чем в других странах.

Председатель правительства сделал это в ходе осмотра информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Там президенту РФ Владимиру Путину показали сайт с обновляющейся информацией о COVID-19.

Для удобства с "Яндексом" создана карта, где все можно смотреть, включая Россию, - сказал Мишустин.

На сайте размещаются оперативные данные по развитию ситуации с коронавирусом по миру.

Ранее Мишустин объявил, что РФ официально закрывает границы для иностранцев.

Теги: коронавирус, мишустин, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 16:35

Мишутку в дурдом

 

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