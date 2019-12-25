Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом

Это уже второй разговор премьеров за два дня.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой кабмина Белоруссии Романом Головченко борьбу с коронавирусом. Об этом рассказывает пресс-служба российского правительства.

Также Мишустин и Головченко обсудили торговое сотрудничество между двумя странами. Был затронут вопрос взаимодействия в энергетике и промышленной кооперации — в частности в сельхозмашиностроении и автомобилестроении.

Отметим, что это уже второй разговор премьеров за два дня. Во время первой беседы они обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества и углубление кооперации в энергетике, промышленности.

Ранее правительство выделило почти 3 миллиарда рублей на переобучение безработных.