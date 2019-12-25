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Мишустин обсудил с главным раввином России важность межконфессионального диалога
Сегодня, 10:48
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matveyvn

Мишустин обсудил с главным раввином России важность межконфессионального диалога

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Премьер во время беседы подчеркнул важность работы Федерации еврейских общин России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главным раввином России Берлом Лазаром важность межконфессионального диалога и сохранения культурного многообразия. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Основной темой беседы стали вопросы развития взаимоотношений государства с религиозными объединениями.

цитата из сообщения пресс-службы правительства

Мишустин во время беседы подчеркнул важность работы Федерации еврейских общин России. Отмечается, что премьер-министр и Лазар обсудили дальнейшую работу по сохранению атмосферы согласия и взаимоуважения в обществе. Также Мишустин поздравил Лазара с Ханукой.

Ранее Путин назвал эффективной работу правительства.

Теги: берл лазар, еврейская община, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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