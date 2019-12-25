Мишустин обсудил с главным раввином России важность межконфессионального диалога

Премьер во время беседы подчеркнул важность работы Федерации еврейских общин России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главным раввином России Берлом Лазаром важность межконфессионального диалога и сохранения культурного многообразия. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Основной темой беседы стали вопросы развития взаимоотношений государства с религиозными объединениями. цитата из сообщения пресс-службы правительства

Мишустин во время беседы подчеркнул важность работы Федерации еврейских общин России. Отмечается, что премьер-министр и Лазар обсудили дальнейшую работу по сохранению атмосферы согласия и взаимоуважения в обществе. Также Мишустин поздравил Лазара с Ханукой.

Ранее Путин назвал эффективной работу правительства.