Мишустин обсудил с главным раввином России важность межконфессионального диалога

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главным раввином России Берлом Лазаром важность межконфессионального диалога и сохранения культурного многообразия. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Основной темой беседы стали вопросы развития взаимоотношений государства с религиозными объединениями.
цитата из сообщения пресс-службы правительства
Мишустин во время беседы подчеркнул важность работы Федерации еврейских общин России. Отмечается, что премьер-министр и Лазар обсудили дальнейшую работу по сохранению атмосферы согласия и взаимоуважения в обществе. Также Мишустин поздравил Лазара с Ханукой.
Ранее Путин назвал эффективной работу правительства.
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