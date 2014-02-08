Мишустин: оборонный комплекс РФ многократно нарастил выпуск всего необходимого для СВО

Российский оборонный комплекс многократно нарастил выпуск всего необходимого для спецоперации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли.
По его словам, оборонный комплекс работает в режиме максимальной нагрузки. Мишустин отметил, что предприятия "многократно увеличили выпуск продукции", которая необходима для проведения спецоперации
Параллельно с выполнением целевых заданий идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин заявил, что власти РФ оказывают поддержку выводу на рынок отечественной высокотехнологичной продукции.
Видео: Правительство России
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