Михаил Мишустин рассказал о поддержке предпринимательства в стране.

Отечественная промышленность должна добиться независимости от иностранных решений, для этого российские власти принимают комплексные решения. Соответствующее заявление в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Министерства по промышленности и торговли сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник напомнил коллегам о необходимости быстро осводить критические технологии и обеспечить готовность для серийного выпуска для наиболее востребованной в стране продукции.

Сейчас перед нами стоит задача достижения независимости от иностранных решений. Михаил Мишустин, ремьер-министр РФ

В анастоящее время чиновники расширяют поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также занимаются реализацией программ обучения профессиональных кадров по инженерным профессиям. Бизнесмены могут наладить производство при помощи поддержки, предоставляемой от Фонда развития промышленности, специальных инвестиционных контрактов, а также при помощи кластерной инвестиционной платформы и промышленной ипотеки.

На заводе "Авангард" начнут производить электронику.

Фото и видео: Правительство России