Три предприятия в Петербурге получат 200 млн рублей на развитие производств

Компаниям предоставят льготное финансирование по процентным ставкам от 3 до 7% годовых.

В Петербурге три предприятия получат из городского бюджета 200 млн рублей на развитие производств. Компаниям предоставят льготное финансирование по процентным ставкам от 3 до 7% годовых, рассказали в Смольном 9 июля.

Региональный Фонд развития промышленности поддержал заявку компании "Штурманские приборы" по программе "Займы для приобретения оборудования". Предприятие обеспечивает малой навигационной техникой корабли и суда. А производитель готовых домашних блюд "Теремок – русские блины" получит льготный займ по той же программе для модернизации производства. Планируется купить 12 единиц современного оборудования для пищевой промышленности. Научно-технологическая фармацевтическая фирма "Полисан" получит два льготных займа.

Ожидается, что суммарные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в результате реализации указанных проектов тремя предприятиями превысят 150 млрд рублей. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: индекс промышленного производства Петербурга составил 107,5% за четыре месяца.

Фото: Piter.TV