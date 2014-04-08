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Три предприятия в Петербурге получат 200 млн рублей на развитие производств
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Три предприятия в Петербурге получат 200 млн рублей на развитие производств

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Компаниям предоставят льготное финансирование по процентным ставкам от 3 до 7% годовых.

В Петербурге три предприятия получат из городского бюджета 200 млн рублей на развитие производств. Компаниям предоставят льготное финансирование по процентным ставкам от 3 до 7% годовых, рассказали в Смольном 9 июля. 

Региональный Фонд развития промышленности поддержал заявку компании "Штурманские приборы" по программе "Займы для приобретения оборудования". Предприятие обеспечивает малой навигационной техникой корабли и суда. А производитель готовых домашних блюд "Теремок – русские блины" получит льготный займ по той же программе для модернизации производства. Планируется купить 12 единиц современного оборудования для пищевой промышленности. Научно-технологическая фармацевтическая фирма "Полисан" получит два льготных займа. 

Ожидается, что суммарные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в результате реализации указанных проектов тремя предприятиями превысят 150 млрд рублей. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: индекс промышленного производства Петербурга составил 107,5% за четыре месяца. 

Фото: Piter.TV 

Теги: производство, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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