На заводе "Авангард" начнут производить электронику

На предприятии будут собирать видеокамеры, коммутаторы, роутеры, маршрутизаторы и многое другое.

"Ростелеком" планирует запустить производство электроники в Петербурге на мощностях ОАО "Авангард". Совместный проект "Ростелекома" и Научно-производственного объединения "Российские телекоммуникационные технологии" создан в рамках программы импортозамещения. Об этом рассказал в интервью "Ведомостям" президент компании Михаил Осеевский.

На предприятии будут собирать видеокамеры, коммутаторы, роутеры, маршрутизаторы и многое другое. Запустить производство планируется уже в июне этого года.

В компании нацелены на широкое использование отечественных компонентов.

Мишустин: электроника с отечественными процессорами получит преимущество при госзакупках.

Фото: ОАО "Авангард"