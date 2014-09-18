На заводе "Авангард" начнут производить электронику

"Ростелеком" планирует запустить производство электроники в Петербурге на мощностях ОАО "Авангард". Совместный проект "Ростелекома" и Научно-производственного объединения "Российские телекоммуникационные технологии" создан в рамках программы импортозамещения. Об этом рассказал в интервью "Ведомостям" президент компании Михаил Осеевский.
На предприятии будут собирать видеокамеры, коммутаторы, роутеры, маршрутизаторы и многое другое. Запустить производство планируется уже в июне этого года.
В компании нацелены на широкое использование отечественных компонентов.
Мишустин: электроника с отечественными процессорами получит преимущество при госзакупках.
Фото: ОАО "Авангард"
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