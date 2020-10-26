Мишустин поручил продлить субсидии на оплату услуг ЖКХ до конца года

Это касается граждан, у которых есть право на такую льготу.

Правительство РФ продлило беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Информация об этом содержится на сайте кабмина.

Это означает, что льготным категориям граждан не надо будет обращаться в органы социальной защиты с заявлением, а также подтверждать свой доход. С 1 октября до конца года субсидии будут предоставлены в том же размере, что и раньше. В 2021-м году их пересмотрят.

Решение о продлении беззаявительного порядка субсидий приняли из-за ситуации с коронавирусом, объяснил Мишустин. Среди заявителей много людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.

Видео: Правительство России