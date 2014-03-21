Михаил Мишустин: объем российской экономики превысил докризисный уровень

Глава кабмина отметил, что положительные прогнозы развития российской экономики также подтверждаются международными организациями.

Объем российской экономики превысил докризисный уровень, ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%. С таким заявлением на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что положительные прогнозы развития российской экономики также подтверждаются международными организациями. На прошлой неделе оценку экономического роста России повысил Международный валютный фонд.

Также, по словам Мишустина, прямые иностранные инвестиции в РФ за первые шесть месяцев составили около $11 млрд. Позитивная динамика отмечается и во внешней торговле, где товарооборот вырос почти на 40%.

На прошлой неделе Мишустин указал на необходимость долгосрочных мер стабилизации цен на продукты в России.

Видео: Правительство России