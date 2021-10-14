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Мишустин указал на необходимость долгосрочных мер стабилизации цен на продукты в России

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Глава кабмина РФ рассказал о существующих проблемах со стоимостью продовольствия.

Глава российского правительства Михаил Мишустин указал на необходимость долгосрочных мер стабилизации цен на продукты. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров РФ. При этом он отметил, что уже принятые меры по сдерживанию стоимости на продовольствие работают.

Но сегодня все равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие, во всем мире они растут. И, конечно, требуется дополнительный комплекс мер в долгосрочной перспективе.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: товарооборот России и Китая демонстрирует высокие темпы роста.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, продукты, рост цен
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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