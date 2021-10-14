Мишустин: товарооборот России и Китая демонстрирует высокие темпы роста

Глава кабмина РФ оценил экономическое сотрудничество с Пекином.

Глава правительства РФ Мишустин сообщил, что товарооборот России и Китая демонстрирует высокие темпы роста. Об этом чиновник сообщил в приветствии для участников 130-ой Кантонской ярмарки. Спикер подчеркнул, что в текущем году экономические показатели между странами достигнут рекордных значений.

Ключевую роль в развитии российско-китайских связей играет торгово-экономическое сотрудничество. В 2021 году объем взаимной торговли демонстрирует высокие темпы роста: в январе - июле он увеличился на 29% - до $74 млрд. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам главы российского правительства, данная динамика позволяет рассчитывать на рекордные показатели, которые призвали установить Владимир Путин и его коллега Си Цзиньпин. Товарооборот между РФ и КНР должен увеличиться до 200 млрд долларов. Также хорошие результаты показывает сфера инвестиций. К настоящему моменту в портфеле профильной межправительственной комиссии обсуждается около 90 проектов на общую сумму в 150 млрд долларов.

Мишустин анонсировал пилотный проект введения в РФ электронных аттестатов.

Фото и видео: Правительство России