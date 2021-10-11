Мишустин анонсировал пилотный проект введения в РФ электронных аттестатов

В цифровой документ войдет вся информация о полученном образовании выпускника.

В России начинается эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании. Об этом в ходе совещания с кабинетом министров сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

По его словам, процедура продлится до конца текущего года. Цифровой аттестат будет доступен через личный кабинет на едином портале государственных услуг. Отмечается, что в него войдет вся информация о полученном образовании выпускника.

Участвовать в этом эксперименте будут школы, функционирующие на базе пяти российских университетов: Бауманского, питерского Политехнического, Московского педагогического, Уральского федерального университета, а также Университета транспорта. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина подчеркнул, цифровой формат призван упростить использование документа об образовании в различных жизненных ситуациях. Мишустин добавил, аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве, так как работодатель сможет получить доступ к нему удаленно.

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