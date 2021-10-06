В российской школе дети устроили концерт под портретом Сталина

Ведущие объявляли выступления в "советской стилистике".

В российской школе дети устроили концерт под портретом Иосифа Сталина в День учителя. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на информационный портал ngs24.ru. По данным источника, инцидент произошел в актовом зале учебного учреждения под номером 3 в Красноярске. На кадрах видно, что несколько школьников разыгрывают сценку. Над ними висела надпись: "С Днем учителя, товарищи" и портрет советского руководителя. Несколько педагогов в зале сидели в красных галстуках.

Это была стилизация. Обычно, когда какие-то мероприятия проходят в школе, стараются выбрать какую-то идею и в рамках нее что-то подавать. Здесь просто под стилизацию был оформлен зал. Светлана Коваленко, замдиректора школы по по учебно-воспитательной работе

В школе заметили, что поздравительные номера для учителей были обычными. Однако ведущие мероприятия объявляли их в "советской стилистике".

Путин: советники по воспитанию появятся в каждой школе.

Фото и видео: Telegram / NGS24.RU — Новости Красноярска