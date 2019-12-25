Путин: советники по воспитанию появятся в каждой школе

Роль на себя примут детские психологи.

Путин рассчитывает, что советники по воспитанию появятся в каждой школе. Такое заявление российские лидер сделал в рамках правительственного совещания с педагогами. Он пообщался с финалистами национального конкурса "Учитель года". По мнению главы государства, данная задача должна упасть на плечи специалистов, специализирующихся на детской психологии.

Решение принято, мы это будем развивать дальше, и надеюсь, что эти люди появятся в каждой школе. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин напомнил преподавателям о том, что люди должны заниматься работой с несовершеннолетними профессионально. В первую очередь воспитателями должны стать психологи, которые умеют работать с детской психикой. Политик уверен, что в современных турбулентных условиях, которые требуют от граждан напряженной и эмоциональной отдачи, в том числе и от маленьких россиян, важна профессиональная поддержка.

Путин указал на угрозы безопасности детей в интернете.

Фото: Kremlin.ru