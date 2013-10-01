Путин указал на угрозы безопасности детей в интернете

По мнению российского лидера, угрозу для молодого поколения создают те, кто побуждает их к самоубийству ради собственной наживы.

Президент России Владимир Путин заострил внимание на вопросах обеспечения безопасности детей в интернете. По мнению российского лидера, угрозу для молодого поколения создают те, кто побуждает их к самоубийству ради собственной наживы. Об этом Путин заявил на встрече с участниками конкурса "Учитель года -2021".

Глава государства подчеркнул, что таким людям плевать на судьбы людей и детей. Они хотят получить только выгоду и используют интернет для извлечения прибыли по максимуму. Путин считает, что каждый детский компьютер должен быть оснащен государственными информационными ресурсами. Он предложил задуматься над реализацией этой идеи.

Это совсем не значит, что мы до минимума должны свести пространство свободы. Совсем нет. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что 1 сентября глава государства призвал объединить усилия по созданию безопасного онлайн-пространства для детей. Он считает, что к обеспечению безопасности удастся привлечь крупные цифровые платформы.

Ранее психолог рассказала, сколько детям можно проводить времени в соцсетях.

Видео: Kremlin.ru