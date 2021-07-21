Мишустин объявил о ходе строительства ВСМ Москва-Петербург

Создание единой сети высокоскоростных железных дорог в последующие годы станет главным российским инфраструктурным проектом.

Уже стартовали строительные работы на отдельных участках будущей высокоскоростной железной дороги (ВСМ) между Москвой и Петербургом, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя отчёт о деятельности правительства за 2025 год.

Пока строительство осуществляется на опытном участке магистрали. Глава кабинета министров уточнил в своем выступлении перед Госдумой, что работы по возведению инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами уже начались на пилотных линиях.

Мишустин подчеркнул, что создание единой сети высокоскоростных железных дорог в последующие годы станет главным российским инфраструктурным проектом.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ