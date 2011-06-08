Мишустин назвал жуликами продавцов, пытавшихся создать дефицит в начале марта

Глава кабмина РФ рассказал о борьбе с недобросовестными предпринимателями усилиями ФАСа.

Глава правительства Михаил Мишустин призвал бороться с жуликами, которые пытались взвинчивать цены и устраивать дефицит товаров в розничной торговле. Соответствующее заявление премьер-министр сделал в рамках выступления с ежегодным отчетом в Государственной Думе. По словам чиновника, в начале марта текущего года торговая сфера, начиная от производителей до розничных продавцов, столкнулась в ажиотажным спросом на товары и продукты.

И сразу же нашлись те, кто решил заработать на этой ситуации - на страхах людей. Жулики - надо прямо называть так тех, кто пытался нажиться на панических настроениях. И они, придерживали продукцию на складе и вбрасывая ее в продажу уже совсем по другой цене и по другим каналам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина напомнил депутатам о том, что для пресечения противоправных действий российская Федеральная антимонопольная служба возбудила семь дел. Мишустин считает, что у надзорного ведомства на текущий момент есть все необходимые инструменты для борьбы с недобросовестными бизнесменами, а законы страны предусматривают для нарушителей серьезную ответственность за подобные действия. Злоупотребление доминирующим положением на внутреннем рынке РФ наказывается штрафом в размере до 15% от годовой выручки компании.

Мишустин назвал одним из приоритетов РФ формирование зеленого коридора для импорта.

Фото ивидео: Правительство России

